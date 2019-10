NHO venter økonomisk motvind de neste årene

– Vi har seilt så til de grader i medvind de siste 20 årene. Vi må venne oss til at det blir en tyngre seilas fremover, sier sjeføkonom Øystein Dørum i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) til Dagens Næringsliv.

I forbindelse med arbeidet med å lage «Veikart for fremtidens næringsliv» har NHO utarbeidet et anslag for den økonomiske utviklingen i Norge fram mot 2030.

– Vi kommer til å se en helt annen økonomisk vekst per innbygger og i kjøpekraft enn vi har sett historisk, sier Dørum. Han sier nordmenn må justere forventningene.

Det økonomiske anslaget er bygget på den makroøkonomiske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM), som naturligvis er bygget på en rekke forutsetninger.

NHO anslår at industriproduksjon og -sysselsetting vil vokse mye svakere blant annet på grunn av lavere aktivitet i oljebransjen etter 2023. Flere eldre vil føre til høyere pensjonskostnader og økt behov for helse- og omsorgstjenester, og relativt sett færre vil jobbe med vareproduksjon, og flere i tjenestenæringen.

(©NTB)