Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 12 selskaper.

Østfold: Perfect Me Klinikken AS; Ultimate AS.

Oslo: Bil Båt og Caravan AS; M Room Bogstadveien 39 AS; Renholdspesialist1 AS.

Aust-Agder: Beauty Rocks AS.

Vest-Agder: Cafe Brød Med Smak AS.

Hordaland: Healthy Zone AS; Polar Energi Norge AS.

Nordland: Gandhi Restaurant Mo AS.

Troms: Smartservice AS.

Trøndelag: Sørensen Nina Helen AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

