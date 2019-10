Umoe Restaurants vil selge TGI Friday's

Umoe Restaurants, som eies av Jens Ulltveit-Moes Umoe AS, selger sine norske og svenske TGI Friday's-restauranter. Det melder Dagens Næringsliv.

– Vi har allerede fått noen forespørsler som er naturlig å vurdere seriøst, sier konstituert konsernsjef Espen Hoff i Umoe Restaurants til avisen, som påpeker at Umoe Restaurants samlet har tapt 491 millioner kroner siden 2008.

Hoff ble i sommer utnevnt til konstituert konsernsjef da forrige sjef, Sverre Helno, gikk på dagen.

Han sier til DN at både norske og svenske aktører har meldt interesse.

Under toppledelsens lupe

Umoe Restaurants omfatter kjeder som Peppes Pizza, TGI Friday's, Burger King, Leon, Starbucks, La Baguette og Eataly. Virksomheten utgjør mesteparten av omsetningen i Umoe Gruppen.

Umoe Restaurants Eies 90 prosent av Umoe og 10 prosent av selskapets ledelse. Ledes av konstituert konsernsjef Espen Hoff. Omsetter årlig for rundt 5 milliarder kroner. Driver kjeder som Peppes Pizza, TGI Friday's, Burger King, Leon, Starbucks, La Baguette og Eataly. Driver også serveringssteder på flyplasser og serveringstjenester på togstrekninger via eget selskap. Umoe Gruppen eies 100 prosent av Jens Ulltveit-Moe og hans familie.

I august uttalte Jarle Roth, som da var ny konsernsjef i Umoe Gruppen, til Finansavisen at gruppen har for dårlig inntjening, og at hans oppmerksomhet i første omgang ville bli rettet mot restaurantdriften.

– Peppes Pizza går bra, men samlet sett er ikke restaurantene lønnsomme nok, sa han.



I Umoe Restaurants' årsberetning heter det at resultatene i 2018 ikke var tilfredsstillende, særlig grunnet «fortsatte tap i TGI Friday's, hvor det også i 2018 pågikk en omfattende snuoperasjon med kostnadskutt, stengning av ulønnsomme restauranter og effektivisering av drift».

Venter med nye restauranter

Friday's-kjeden består i dag av tilsammen syv restauranter i Norge, etter nedleggelser i Oslo og Trondheim i år og i fjor. I Sverige har kjeden fire serveringssteder.

I tillegg til et mulig salg av Friday's-kjeden legger Umoe Restaurants alle nyetableringer på is, ifølge DN. Dette i forbindelse med en strategi som skal bringe lønnsomheten tilbake.

– Vi vil sannsynligvis ikke investere i nye restauranter de neste 12-18 månedene, ihvertfall ikke før vi finner fast grunn under føttene, sier Hoff til avisen.