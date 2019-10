Brønnøysundregistrene: 147 konkurser på seks dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 23 selskaper.

Østfold: Håndverk og Armering AS.

Akershus: A1 Transport AS; Akershus Bygg og Anlegg AS; Best Bilpleie og Dekksenter AS; Best Sport Agenturer AS; Bigmant AS; Nordico AS; Roadkillfood; Team Wassdahl AS; Tollbugata 27 Drammen AS; Total Entreprenør Akershus AS; Traktøren Sørvest AS.

Oslo: Oslo Rehab & Nybygg AS.

Oppland: San Marino Hov AS.

Vest-Agder: Firas Trading AS; Kongshamn AS; Lipton Marine AS.

Rogaland: Bris Ølutsalg AS.

Hordaland: Maindesk AS; Ulveseth Transport AS.

Sogn og Fjordane: Lavida Beauty Førde AS.

Møre og Romsdal: Blue Power Connect AS.

Trøndelag: Leirvik AS.

I tillegg ble seks personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

18 konkurser fredag

Dette skjer etter at 18 konkurser ble kunngjort åpnet fredag, hvorav to personlige.

Oslo: Oslo Budbil Transport AS.

Hedmark: Stål Øst AS.

Vestfold: Norika AS.

Telemark: AF Maskin AS; ØK Bygg AS.

Vest-Agder: Hummer Sør AS.

Rogaland: Ghuman Kjøkken AS.

Møre og Romsdal: SHM Montering AS.

Nordland: Familien Matglad AS; Optimo Bygg AS; Stanius Eiendom AS.

Troms: Steakers Tromsø AS; Twistem Skis AS.

Trøndelag: Fossland Skog og Entreprenør AS; Ila Lavpris AS; Strupen Eiendom AS.

118 konkurser sist uke

Dermed ble 118 konkurser kunngjort åpnet i Brønnøysund i forrige uke, hvorav 18 personlige.

Mandag: 24 konkurser

Tirsdag: 31 konkurser

Onsdag: 28 konkurser

Torsdag: 17 konkurser

