To menn tiltalt for grovt bedrageri i utleieselskaper

De to er ledere i to truck-utleieselskaper og er tiltalt for bedrageri tilsvarende flere millioner kroner mot flere leasingselskaper.

Ifølge tiltalen har en 49 år gammel mann solgt 43 trucker som selskapet ikke eide, til flere leasingselskaper. «Handlingen medførte tap eller fare for tap for leasingselskapene tilsvarende kjøpesummen, til sammen inntil 21,7 millioner kroner», heter det i tiltalen fra Økokrim.

En 47 år gammel mann er tiltalt for å ha solgt 30 trucker selger ikke eide til flere leasingselskaper til en verdi av totalt rundt 12,1 millioner kroner.

49-åringen og 47-åringen er også tiltalt for å ha begått grov økonomisk utroskap ved å utsette selskaper de har hatt ledende verv i for tap, eller fare for tap for henholdsvis vel 19 millioner kroner og vel 10,8 millioner kroner, melder Økokrim.

De to er også tiltalt for urettmessig å ha disponert over et formuesgode og dermed utsatt panthaver for tap på vel 1,1 millioner kroner etter salg av 15 trucker.

Saken kommer opp for Nedre Romerike tingrett, men er ennå ikke berammet.

