48 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går og i dag konkursåpning i 40 selskaper.

Østfold: Garageman07 AS; Mosses Holding AS; Møteplassen Cafe og Uteservering AS.

Akershus: Marcus Entreprenør AS; Valstrand Eiendom AS.

Oslo: Bygg 5 AS; Cleanit Øst AS; Gladiator GT AS; Insomnia AS; Maia AS; Music Retail Holding AS; Music Retail Norway AS; Norwegian Boat Rental AS; Omsorgskonsulenten Innen Psykiatri; Reyno Bros AS; Stampen AS; TBJ Konsult AS; Tysk Kjøkkenstudio AS; Viken Malerservice AS.

Oppland: System Beslag AS.

Buskerud: GTS Drift AS; K VVS AS.

Vestfold: Tjøme Servicesenter AS.

Aust-Agder: Kazys Bygg AS; Nerdehuset AS; Strømmen Auto AS.

Vest-Agder: Hånes Bistro AS.

Rogaland: Bolig & Utemiljø AS; Gardintrylleriet AS.

Hordaland: Art Bygg AS; Draumar Ltd.; Tijomo AS.

Nordland: Pias Helsekost AS.

Trøndelag: Ban Thai Takeaway AS; Jemp Holding AS; Kazys Modulhus AS; Lierne Dyremat AS; Roko Norge AS; Sealand Energy AS; Stilproff AS.

I tillegg ble åtte personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.