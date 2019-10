Flyselskaper setter nye Boeing-fly på bakken etter funn av sprekker

Undersøkelsene er beordret av USAs luftfartsmyndigheter forrige uke etter at det ble funnet sprekker på fly i Kina.

Talsperson Brian Oarrish for amerikanske Southwest Airline forteller at selskapet undersøkte over 200 fly, og satte to på bakken. Også brasilianske Gol Linhas Aereas har tatt elleve fly ut av drift, ifølge Reuters.

Sprekkene er funnet på det som kalles «pickle fork», som er strukturen som blant annet styrker vingenes feste til flykroppen.

En talsperson for Boeing sier at produsenten jobber med flyselskapene for å utvikle reparasjonsplaner, skaffe deler og tilby hjelp.

Ifølge bransjemagasinet check-in.dk har FAA også krevd at 38 skandinaviske fly skal undersøkes.

Fly som hadde gått mer enn 30.000 kilometer er beordret undersøkt innen én uke. Undersøkelsen kan gjøres visuelt og tar omtrent én time per fly.

Flyene er en versjon av typen Boeing 737 kalt NG, som er forkortelse for neste generasjon. Boeing planlegger å erstatte NG med MAX-flyene, som alle for tiden er satt på bakken etter de to MAX 8-ulykkene i Indonesia i oktober i fjor og Etiopia i mars som kostet totalt 346 mennesker livet.

