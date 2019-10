Egmont kutter 10 millioner kroner

Egmont gir blant annet ut Hjemmet, Donald Duck, Kamille og Det Nye. Egmont Publishing-sjef Nina Vesterby bekrefter overfor Medier24 at kuttene er på 10 millioner kroner.

– Situasjonen og utviklingen er krevende, men Egmont Publishing har alt som kreves for å vokse og lykkes i årene fremover. I den nye strategien har vi lagt ambisiøse mål fram mot 2022, der vi skal doble våre digitale inntekter, sier hun til nettstedet.

Vesterby sier at ett av tiltakene de går inn for, er et frivillig tilbud om gavepensjon. Medier24 skriver at mediebedriften nå skal legge om strategien og satse hardt på å styrke seg digitalt.

Ifølge Nettavisen ble det avholdt et allmøte i mediebedriften torsdag ettermiddag. Etter det avisen får opplyst, vil bedriften gjennomføre kuttene med førtidspensjon for ansatte som fyller 62 år. Det skal gjelde 30 ansatte fra 2020.

Mediebedriften ble omorganisert tidligere år, og to av redaktørene i ledergruppen gikk fra sine stillinger.

