47 millioner togreiser med Vy

Tallene for årets åtte første måneder inkluderer også Gjøvikbanen, opplyser Vy.

– Vi er glade for at toget er den foretrukne reisemåten for stadig flere, sier Arne Fosen, Vys konserndirektør for persontog.

Han håper på fortsatt vekst når det fra 15. desember blir flere avganger og flere seteplasser på togene på Østlandet.

– Så har vi dessverre hatt en kronglete sommer og høst med utfordringer knyttet til både planlagte og ikke-planlagte stengninger i trafikken. Sett i lys av de betydelige utfordringene Bane Nor har hatt med infrastrukturen, er dette en solid vekst, sier Fosen.

