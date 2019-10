Sun Heidi Sæbø konstituert som Morgenbladet-redaktør

Det ble klart etter et ekstraordinært styremøte tirsdag morgen, skriver Medier24.

Hun kommer fra stillingen som samfunnsredaktør i avisen.

– Sun Heidi Sæbø er en faglig dyktig, tydelig og erfaren leder. Hun er strukturert og handlekraftig. I løpet av sin korte tid i bedriften har hun fått en meget god forståelse for Morgenbladets muligheter og utfordringer. Jeg opplever også at Sæbø er en god relasjonsbygger, sier styreleder Amund Djuve i en pressemelding.

Begynte i Morgenbladet i august

Sæbø begynte som samfunnsredaktør i Morgenbladet i august i år. Før det hadde hun jobbet i Dagbladet i 14 år, og der var hun blant annet kveldsredaktør, nyhetssjef og utgavesjef i Magasinet.

Hun har også skrevet flere bøker.

Mandag ble det kjent at sjefredaktør Anna B. Jenssen går av etter lengre tids konflikt mellom henne og redaksjonen. Den har tilspisset seg ytterligere etter at ledelsen bestemte seg for å kutte kostnader med 8 millioner kroner og gi ni ansatte sluttpakke.

Redaksjonsklubben svarte med å erklære mistillit mot sjefredaktøren, men hun ville ikke trekke seg.

Senest i forrige uke sendte 33 skribenter et brev til avisen hvor de nektet å bidra med stoff, og i forrige uke opplyste også profilen Aslak Bonde, som har vært kommentator i avisen i 16 år, at han slutter.

Klubbleder: – Bra valg

Klubbleder Jo T. Gaare sier til Medier24 at han er fornøyd med utnevnelsen av Sæbø.

– Dette synes vi er et bra valg. Sun Heidi har på kort tid fått en god forståelse for Morgenbladets kultur og måter å jobbe på. Hun har god tillit blant de ansatte og er en godt likt leder som kan ta oss ut av den vanskelige perioden vi har vært gjennom. Staben vil fortsette å gjøre alt vi kan for å få ut avis, og det blir lettere å jobbe uten en konflikt hengende over oss, sier Gaare.

