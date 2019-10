Procter & Gamble leverte langt bedre enn ventet

Amerikanske Procter & Gamble har lagt frem sterke tall for det som er forbrukervaregigantens første kvartal i regnskapsåret 2020, og selskapet høyner samtidig guidingen for både omsetning og inntjening.

Selskapet har merkenavn som Pampers, Always, Head & Shoulders, Braun, Gillette og Oral-B i sin portefølje – og dessuten Oljefondet på eiersiden. Norges Bank Investment Management (NBIM) står oppført med en snau prosents eierandel, som er verdt rundt 3 milliarder dollar.

Kvartalsregnskapet viser en 7 prosents økning i netto omsetning, en like stor vekst i det organiske salget, en 11 prosents økning i netto inntjening pr. aksje (EPS) og en vekst i kjerne-EPS på 22 prosent.

Sistnevnte endte på 1,37 dollar pr. aksje. Ifølge TDN Direkt viser Refinitiv-konsensus at analytikere hadde ventet 1,24 dollar pr. aksje.

Ifølge CNBC sier RBC-analytikere at P&G-tallene overgår det som allerede var høynede forventninger.

I førhandelen i USA var P&G-aksjen opp mer enn 4 prosent. Før dette hadde aksjen steget nær 30 prosent så langt i kalenderåret 2019.

Japan-boost

Netto omsetning endte på 17,8 milliarder dollar. Det tilsvarer drøyt 162 milliarder kroner. Her var forventningen 17,4 milliarder dollar, ifølge TDN Direkt.

P&G påpeker at ugunstige valutakurser påvirket omsetningen med 2 prosentpoeng i perioden, men at økning i organisk volum og økt prising medvirket til veksten.

Selskapet trekker også frem vekst innen kategoriene personlig helse og hud og personlig pleie samt sterk salgsvekst i Japan, hovedsakelig drevet av en lagerbygging der knyttet til landets planlagte momsøkning nå i oktober.

Inkludert enkeltposter endte nettoresultatet på 3,6 milliarder dollar, snaut 33 milliarder kroner, mot 3,2 milliarder dollar for ett år siden.

Øyner tosifret inntjeningsvekst

For hele 2020 venter P&G nå en total salgsvekst på mellom 3 og 5 prosent fra regnskapsåret 2019. Tidligere var selskapets guiding en vekst på mellom 3 og 4 prosent.

SKRUR OPP EGNE FORVENTNINGER: Procter & Gamble og toppsjef David Taylor. Foto: NTB Scanpix

Selskapet tar da høyde for moderate negative valutaeffekter og moderate positive effekter fra overtagelser og avhendelser.

Guidingen for den organiske salgsveksten er også justert opp, fra mellom 3 og 4 prosent til mellom 3 og 5 prosent.

Forventningen for bunnlinjen – inntjening pr. aksje fra kjernevirksomheten (kjerne-EPS) – er nå en vekst på mellom 5 og 10 prosent, mot en tidligere forventning om vekst på mellom 4 og 9 prosent fra 2019 til 2020.

Videre har P&G justert forventningen for sin såkalte justerte cash flow-produktivitet, fra tidligere 90 til nå 95 prosent. I regnskapsmessige første kvartal 2020 ble denne rapportert til 91 prosent.

Totalt venter P&G å utbetale over 7,5 milliarder dollar i utbytter i løpet av regnskapsåret 2020. Det utgjør over 68 milliarder kroner. Selskapet vil også kjøpe tilbake ordinære aksjer for mellom 6 og 8 milliarder dollar.