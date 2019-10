Brønnøysundregistrene: 49 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går og mandag konkursåpning i 41 selskaper.

Østfold: Oder Fjellsprenging AS; Svinesund Terrassen AS; Øst Maskinentreprenør AS.

Akershus: Asker Sykkelsenter AS; Elmo Møbler AS; Lesti Clean AS.

Oslo: CG Trading AS; CG Trading Drift AS; Cosmetic Group AS; Den Gode AS; Flexfrakt Personell AS; Grorud Graveservice AS; Holy Circus AS; Power Norway Ltd.; Tacos El Brujo AS; Vita AS; Vita Drift AS.

Hedmark: Bakkehaugens Bar & Grill AS; Trysil Bygg AS.

Oppland: Arek Construction AS; Capra Bygg AS; Retail Expo AS; Sveum AS.

Buskerud: Mybuild AS; R5 Nordic AS.

Vestfold: Hof MC Center AS; Lokes Kaupang AS.

Rogaland: Infotronic ANS; Mobilreparasjon Haugesund AS; Sjiraffen AS.

Hordaland: Baltor Invest AS; Systemutvikling AS; Vesta Bygg; Vike Eiendom AS.

Møre og Romsdal: Gjøra Butikkdrift AS.

Nordland: Dahl Ann Iren AS.

Troms: Camp Birtavarre AS.

Trøndelag: Braga Steinprodukter AS; Ferjekroa AS; Jørgensen Transport AS; Støren Blomsterforretning AS.

I tillegg ble åtte personlige konkurser kunngjort åpnet.

