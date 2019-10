Amazon-sjef Jeff Bezos er ikke lenger verdens rikeste – Bill Gates tar tilbake førsteplassen

Amazon-aksjen falt 7 prosent som følge av et kvartalsregnskap som markedet oppfattet som negativt.

Det sendte Bezos' formue ned til 103,9 milliarder dollar. Det gjør at han havner på andreplass på lista over verdens rikeste. Microsofts grunnlegger Bill Gates er dermed tilbake på 1. plass på lista. Han er god for 105,7 milliarder dollar, skriver Forbes.

Selv om omsetningen til Amazon steg med 24 prosent til 70 milliarder dollar i tredje kvartal fram til 30. september, falt fortjenesten fra 2,9 milliarder dollar til 2,1 milliarder.

