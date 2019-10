31 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag og torsdag konkursåpning i 26 selskaper.

Østfold: Fredrikstad Flis AS; Interlast AS.

Oslo: Credi Gruppen AS; Defense AS; Elegantia AS; Hundeløkka AS; Sri Thurka AS; The Urban Company AS; Zincom AS.

Hedmark: Sprek365 Kongsvinger AS.

Oppland: Transporttjenester Innlandet AS; Verona Otta AS.

Buskerud: BM Entreprenør AS; Concept House Design SA; Eiker Entrepenør & Dekkservice AS; Hallingporten AS; Lier Finans og Forsikring AS; Skand Term AS.

Telemark: Little India AS; Skagerak Personalpartner AS.

Rogaland: Enterline AS; Securitnor AS; Tak Team 11 AS; Årabrotsvegen Auto AS.

Hordaland: Nordeide Bygg og Drift AS.

Finnmark: Porsanger Vertshus AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.