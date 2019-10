Rapport: Ikke lønnsomt å bygge smal firefelts motorvei

Utredningen gjort av Statens vegvesen og Vegdirektoratet viser at det er langt rimeligere med såkalt to- og trefelts vei enn firefeltsvei når snittrafikken er opp til 20.000 biler i døgnet, skriver Dagens Næringsliv.

Det er Samferdselsdepartementet som i vår ga Vegvesenet i oppdrag å vurdere effektene av å bygge smale firefeltsveier i områder med snittrafikk på mellom 6.000 og 20.000 biler i døgnet. I analysen av effektene har Vegvesenet fått hjelp av Sintef i Trondheim og konsulentselskapet Cowi.

Seksjonsleder Gyda Grendstad i Vegdirektoratet sier til NRK at ut ifra deres case-studier er det ikke funnet at det er mer nyttig med firefeltsvei med fartsgrense på 110 kilometer i timen enn trefeltsvei med fartsgrense på 90 kilometer i timen.

Årsaken til at Vegvesenet og Vegdirektoratet konkluderer med at to- og trefeltsvei er det beste alternativet, er lavere kostnader, større samfunnsøkonomisk nytte og bedre trafikksikkerhet.

– Det er lavere fart, og det er midtdelere og gode kryss på nye to- og trefeltsveier, akkurat som på firefeltsveier. Dermed er det etter vår vurdering sikrest på to- og trefelts vei, sier Grendstad, men understreker at forskjellen mellom alternativene er minimal.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) skriver i en mail til DN at «Smal firefeltsvei vil være billigere enn full firefeltsvei, og selv om smal firefelts vei kan være dyrere enn to- og trefelts vei, vil nytten av høyere fartsgrense kunne oppveie for denne kostnadsforskjellen».

