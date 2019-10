Ny fotoboks i Lørentunnelen førte til 26 førerkortbeslag

– 26 førerkortbeslag i løpet av én helg er ikke bra. Det er et altfor høyt tall og et nedslående resultat. Vi var forberedt på at noen ville miste førerkort, men tallet er mye høyere enn antatt, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt, til Aftenposten.

Den nye boksen er plassert i Lørentunnelens vestgående løp. Den ble aktivert i 21-tiden fredag kveld.

Fartsgrensen på stedet er 70 km/t. Fram til mandag morgen hadde fotoboksen registrert 2.700 kjøretøyer som lå over fartsgrensen. 26 sjåfører lå over grensen til førerkortbeslag, som er på 106 km/t. Den høyeste farten som ble registrert, var 131 km/t.

I gjennomsnitt ble det registrert nesten 50 fartsovertredelser i timen, ifølge Aftenposten. 60.000 kjøretøyer passerte fotoboksen fram til mandag morgen.

