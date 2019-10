95 konkurser sist uke – og 19 konkurser til

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 14 selskaper.

Østfold: Aquatec AS; Askim Hårstudio AS; Scancool Norge AS.

Akershus: FA Prosjekt FV AS.

Vestfold: Brelco AS.

Aust-Agder: Johansen Kenneth Tømrer AS.

Hordaland: Damaskino AS; Helland & Wøbbekind Trefelling AS; J&T Invest AS.

Sogn og Fjordane: Blokknor AS.

Møre og Romsdal: Budsjettbygg AS.

Troms: Ingebrigtsen Kjøtt AS.

Finnmark: Memel AS; Rentprivat AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

15 konkurser fredag

Sist fredag ble konkursåpning kunngjort i 11 selskaper.

Akershus: Bad Brødrene AS; Brødrene Jensen Elektro AS; Romerike Distribusjon AS; Stasjonen Bar AS.

Oslo: Innovativ Design AS; Oslo Mur og Flis AS; Scandinavian Properties AS.

Hedmark: GMV Holding AS.

Vest-Agder: Aboyas AS.

Sogn og Fjordane: Jørgensen Transport og Maskin AS.

Troms: Supply Norway Ltd..

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

95 konkurser i forrige uke

Dermed ble 95 konkurser kunngjort åpnet i Brønnøysund i forrige uke, hvorav 17 personlige.

Mandag: 19 konkurser

Tirsdag: 30 konkurser

Onsdag: 21 konkurser

Torsdag: 10 konkurser