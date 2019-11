Ruter har refundert nær 20 millioner i drosjeutgifter

Det er reisegarantien til Ruter som dekker drosjeregninger på inntil 550 kroner dersom man blir mer enn 20 minutter forsinket på grunn av forsinkelser, innstillinger eller andre ikke-planlagte avvik.

På forespørsel fra VG har Ruter gitt en oversikt over refusjonskostnadene fra 2011 og fram til i dag. Tallene viser at transportselskapet har refundert for 19.753.048 kroner.

– Vi skal ikke kimse av en slik sum, men omsetningen vår i 2018 ligger på nesten ni milliarder kroner. Hvis man ser de tallene opp mot hverandre, og tenker på hva reisegarantien tilfører kollektivtrafikken, kan refusjonsutgiftene forsvares, sier kommunikasjonssjef Sofie Bruun i Ruter til VG.

Ruter utbetaler ikke alle refusjonene. Hvert år blir det satt av rundt 300.000 kroner til reisegarantien i selskapets budsjett, opplyser Bruun. Flertallet av refusjonskravene videresender Ruter til operatørene, siden det er de som skal levere tjenesten Ruter betaler for. Den totale kostnaden for Ruter som selskap, har de ikke tall på.

