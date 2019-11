Norsk institutt for bioøkonomi: Nordmenns kjøttforbruk har gått ned

Forbruket på kjøtt var i 2018 51,9 kilo per person, ned 0,9 kilo fra året før, viser en rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). Det skriver Nationen.

Nedgangen gjelder alle kjøttypene. Størst nedgang er det på storfe og fjærfe, som samlet sto for 0,7 kilo av nedgangen per person, en nedgang på rundt 3 prosent. For sau og svin var nedgangen på rundt 1 prosent.

Forbruket i 2018 er det laveste som er målt siden 2010.

Kjøttbransjens fag- og forskningssenter Animalia legger fram rapporten torsdag.

– Kjøttforbruket går litt ned, men samtidig må man si at når man ser forbruket over de siste 10 årene, så er det overordnet bildet at forbruket er ganske stabilt. Det har gått litt opp og ned før og, men nedgangen nå blir fort tolket i lys av samfunnsdebatten. Målt mot andre vestlige land har vi heller ikke et veldig høyt kjøttforbruk, sier fagdirektør Ola Nafstad i Animalia til avisen.

