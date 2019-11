41 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde konkursåpning i 32 selskaper i går og i dag.

Østfold: Famt AS; Fun Media Group AS; Karlshus Bygg AS; Wero AS.

Akershus: Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA; Premium Forsikring AS; Shoeforyou AS.

Oslo: Logos Regnskap AS; Osloexpressen AS; Rehus Eiendom AS; Util Consulting AS; Åkerøveien AS.

Buskerud: Autopool AS.

Vestfold: Orban RCW Renhold AS.

Telemark: Wikka Norge AS.

Aust-Agder: Arendal Interiør AS.

Rogaland: Lamexikana.no AS.

Hordaland: Drillco Invest II AS; Kollen Drift Øst AS; Mix Kroa AS.

Sogn og Fjordane: Car Wash Førde AS.

Møre og Romsdal: F&O Ålesund AS; Petrines Gjestgiveri AS.

Nordland: F&O Bodø AS; Smak Westvig Holm AS.

Trøndelag: BNWay2018 AS; Fagerhaug & Olstad AS; Flyttebilen Mobico Norway AS; Knit Me AS; Norplasta Bilvask og Pleie AS; Viivi & Toomas Transport OU; Våler Gods AS.

I tillegg ble ni personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.