Aller Media selger bilbladet Autofil

Det skriver Kampanje.

– Vi har ambisjoner om videreutvikling av Autofil, løpende tilpasset en mediebransje i rask endring. Derfor er dette en god nyhet for alle bilentusiaster som har et nært forhold til Autofil. Samtidig åpner dette spennende muligheter for oss i møte med annonsør-markedet, sier Atle Falch Tuverud, sjefredaktør og administrerende direktør i Bilforlaget.

Bilforlaget gir allerede ut bladet Bil, og overtakelsen av ansatte fra Aller er ikke en del av avtalen, sier Tuverud.

Konserndirektør Ingrid Skogrand i Aller Media sier det er for tidlig å si hvilke følger salget får for Aller-ansatte som har jobbet med bladet, og at de er i dialog med tillitsvalgte.

Ifølge klubbleder i Aller, Sonja Nordanger, fører salget til seks personer i overtall, og at hun vil gjøre det hun kan for at de skal få beholde jobben.

Aller har gitt ut Autofil siden 2002, da det ble lansert som en spin-off til den tidligere NRK-serien med samme navn.

(©NTB)