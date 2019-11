Brønnøysundregistrene: 113 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 11 selskaper.

Oslo: ACR Bygg AS; Concordia Consulting Group AS; Future Bolig AS; LB Stål og Element; Montasje AS.

Hedmark: Demoinnlandet Hedmark og Oppland AS.

Vest-Agder: Bulstein Renhold AS; CST AS.

Rogaland: ØS Sjøbod AS.

Finnmark: Eastwest Impex.

Trøndelag: Innherred Grafisk AS; Nortrack AS.

I tillegg ble åtte personlige konkurser kunngjort åpnet.

113 konkurser sist uke

Dermed ble 113 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 33 personlige.

Mandag: 19 konkurser

Tirsdag: 34 konkurser

Onsdag: 23 konkurser

Torsdag: 18 konkurser