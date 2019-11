Brønnøysundregistrene: Hele 32 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 29 selskaper.

Østfold: Bedre Handel AS.

Akershus: Elise Bygg AS; Female AS.

Oslo: Aktivhus AS; Bck2Me AS; Centrum Matbutikk AS; Dreamwork AS; Dreamwork Services AS; Filago Eiendom AS; Oslo Outboard Service AS; The Oh Company AS.

Hedmark: Casa Innland AS; Kafe Krone AS; New Cutting Crew AS; Supernus AS.

Oppland: Frøken Strøken AS; Graner Mat AS.

Buskerud: Alp AS; Media Express AS; Ringrev AS.

Vestfold: LCC Anlegg AS; Stokke Glassforretning AS.

Vest-Agder: Klatresteinen Drift AS.

Rogaland: Tan Invest AS.

Hordaland: Bil Spesialisten AS.

Møre og Romsdal: HM Hårstudio AS; VK Polarbygg AS.

Trøndelag: Det Grønne Huset AS; Norgesmøbler AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

