Meksikansk millionordre til Kjetting-Jan

Mexico seiler opp som et vekstmarked for Sotra Anchor & Chai. Denne uken kom en ny ordre på 2,5 millioner kroner.

- Vi er blitt forspeilet noen leveranser til før utgangen av året. Det betyr at vi leverer for rundt 10 millioner kroner til Mexico i 2019. Dette er et marked hvor vi fikk den første ordren noensinne i 2018, sier kjetting-gründer Jan Vindenes.

Sotra Anchor & Chain ​​er kjent som verdens største distributør av anker og kjeder. Selskapet har i dag mer enn 20.000 tonn nye og brukte ankre, kjeder, sjakler og tilbehør for levering innen skipsfart, offshore, havbruk, verft og til og med til dekorasjonsmarkedet.

Flaks og tilfeldigheter

Det hele startet med en leveranse av kjetting og anker til marinen i Mexico.

- Nå har vi oppdragsgivere innenfor offshore og havbruk, og vi har grunn til å ha forventninger om at vi kan bli enda større i Mexico, forteller Vindenes. Den første leveransen til marinen tilskriver han beskjedent flaks og tilfeldigheter.

Jobbet målrettet

Vindenes mener at leveransen til marinen fungerte som en boksåpner for resten av det mexikanske markedet.

- I ettertid har vi jobbet målrettet i Mexico og det har heldigvis gitt resultater. Når vi har levert til marinen er jo det en ordre som gir tillit blant andre bransjer i landet. Generelt merker vi at ordrer til militæret gir tillitsmessige fortrinn, uavhengig av hvilket land vi leverer til, sier Vindenes.

Det største potensialet i Mexico finnes innen offshore, olje og gass, mener han.

Sotra Anchor & Chain har tjent penger hvert eneste år siden selskapet ble til i 1998. Vindenes-familien eier stort sett hele selskapet gjennom Sotra Gruppen.

I 2018 leverte selskapet et resultat fra driften på 11 millioner kroner, fra en omsetning på 86 millioner kroner. Kjetting- og ankerspesialisten har opparbeidet seg en bokført egenkapital på snaue 87 millioner kroner.