170.000 overgikk fartsgrensen og ble bøtelagt i fjor – så mye koster det

101.000 av dem ble stoppet av politiet, mens de andre ble fanget opp av fotobokser og fikk bot tilsendt i posten, skriver Aftenposten.

– For noen blir det stusslig å holde fartsgrensen på en vei som er tilsynelatende enkel å kjøre på, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Foreleggene fra politiet lå i snitt på 4.531 kroner. Bilistene som ble tatt i automatisk trafikkontroll måtte i snitt ut med 2.896 kroner.

Fra nyttår ble det dyrere å kjøre for fort. Ligger du opp mot ti kilometer i timen over fartsgrensen, koster det deg 2.100 kroner. Å kjøre for fort på motorvei, kan koste deg opptil 10.650 kroner, viser politiets oversikt over bøtenivået.

Assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen sier de fleste ikke har noen god unnskyldning for fartsoverskridelsene.

– Noen skylder på at de ikke var klar over fartsgrensen på stedet, at de trodde de lå innenfor eller at de måtte gasse skikkelig på for å rekke forbi køen, sier Larsen.

Det var flest menn, 77 prosent, som ble tatt for å kjøre for fort, viser tall fra UP.

