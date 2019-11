KPI steg i oktober

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent fra september til oktober 2019, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tolvmånedersendringen var i oktober en vekst på 1,8 prosent.

«Den største bidragsyteren for månedsendringen var elektrisitet inkludert nettleie, som viste en prisøkning på 5,4 prosent i oktober. I tillegg viste også restauranttjenester og klær en prisoppgang samme periode», skriver SSB.

Nedgang i prisene for mat og flyreiser trakk ned. Matvareprisene falt 1,2 prosent, blant annet som følge av registrerte prisnedganger på kaffe, ferdigmiddager og friske bær. Prisene på flyreiser falt 7,3 prosent.

Prisveksten over året skyldes i hovedsak økningen i strømprisene.

KPI-JAE

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, var uendret i oktober.

Over året endte kjerneinflasjonen opp 2,2 prosent. Her var det ifølge TDN Direkt ventet en oppgang på 2,3 prosent.

PPI

Produsentprisindeksen (PPI) endte opp 0,1 prosent fra september til oktober. Over året falt produsentprisene 13,8 prosent.

«Prisene på råolje og naturgass sank i oktober. Likevel gikk ikke den samlede indeksen for energivarer nevneverdig ned. Dette skyldes at prisene på raffinerte petroleumsprodukter samt kraftprisene fikk et oppsving», heter det i meldingen fra SSB.