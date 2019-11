Brønnøysundregistrene: 108 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i ni selskaper.

Østfold: Broom Utleie AS; JM Byggkeramik AS; Sarps Tandoori Grill AS.

Buskerud: Ace Lyd og Lys AS; Incom Pool AS.

Aust-Agder: Skral Festival AS.

Rogaland: Smartstudy AS; Svendsen Per Joar AS.

Nordland: Tranøy Handel AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

21 konkurser torsdag

Torsdag ble konkursåpning kunngjort i 20 selskaper.

Akershus: Den Blinde Ku Snertingdal AS; DK Solid Eiendom AS.

Oslo: Courant Consulting AS; Leatherman Gruppen AS.

Oppland: Duo Drift, Utvikling & Opplevelse.

Buskerud: Kikut Mat og Vin AS; SN Start 29 AS; Ål og Hol Rekneskapslag SA.

Telemark: Skagerak Bilpartner AS.

Aust-Agder: BØF 1 AS.

Rogaland: Flyttebilen AS.

Hordaland: Constra Bygg AS; Jarls Kolonial AS; Vide AS.

Møre og Romsdal: Donis AS; Naboen Group AS; Naboen Restaurant Hareid AS; Sunnmøre Underholdning AS.

Troms: Dekk Kiosken Tromsdalen AS.

Trøndelag: Festningen Bygg Trondheim AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

108 konkurser sist uke

Dermed ble 108 konkurser kunngjort åpnet i Brønnøysund i forrige uke, hvorav 15 personlige.

Mandag: 32 konkurser

Tirsdag: 25 konkurser

Onsdag: 18 konkurser