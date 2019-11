Brønnøysundregistrene: Hele 32 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i 28 selskaper.

Østfold: La Kripa AS; Livlina AS.

Akershus: Amata Bygg AS; Imaad Eiendom AS; Miljøbiler AS; Radken AS; Valcreco AS.

Oslo: Alt Flytting AS; Pakking og Transport AS.

Hedmark: BKH Drift AS; OK Spillebar Ottestad AS.

Buskerud: Haug Bygg og Betong AS; TB Håndverk AS.

Telemark: H18 Gruppen AS; Mat2Go AS; Mog Bygg AS; Skagerak Entreprise Eiendom AS; Tarraldsen Trappa AS.

Vest-Agder: Nye Provianten AS; X Press Pizza AS.

Rogaland: Grønnbolig Stavanger Sandnes AS.

Hordaland: Norsk Maling og Vedlikehold AS; Vedvik M AS.

Møre og Romsdal: Mayco AS; Topmal Ltd..

Troms: Russebann AS; Synslaser Kirurgi AS.

Trøndelag: Nordenfjeldske Brønn og Spesialboringer AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.