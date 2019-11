Brønnøysundregistrene: 38 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går og i dag konkursåpning i 33 selskaper.

Østfold: Norsk Bedriftsprofilering DA.

Akershus: 3Dsec AS; Gdesign AS; Promontasje; Romerike Skilt & Dekor.

Oslo: Familiens Advokat AS; Multi Consult AS; Nordic Development AS; Oslo Gaveland AS; Oslo Håndverkerservice AS; PH Building AS; SBS Food AS.

Hedmark: JSK Bake-Off & Trading AS; Slidre Ørretsenter AS.

Oppland: NKT QFP AS.

Vestfold: Seilet Sportsbar AS.

Vest-Agder: Båt og Bilpleie AS; F&O Kristiansand AS; Janmar Holding AS.

Rogaland: Byggefirma Sunde & Halsne AS; Netovo AS.

Hordaland: Antenneservice Ketil Kleppe AS.

Sogn og Fjordane: Eid Fargesenter AS.

Møre og Romsdal: Aalesund Båtservice AS; Brødrene Høyemsvoll AS.

Nordland: CB Partner Bodø AS.

Troms: Wem AS.

Finnmark: Storgata 27 Borettslag.

Trøndelag: Eliteservice AS; Fersk Sushi AS; Invia Holding AS; Sjøsiden Catering AS.

Utenlands: Marob.

I tillegg har fem personlige konkurser blitt kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.