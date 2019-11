Lars Seier Christensen (56) har milliarder på bok og brenner for mange ting

Lars Seier Christensen (56) var medgründer av Saxo Bank i 1992. Til og begynne med het den Midas Fondsmæglerselskab, men da banken fikk europeisk bankstatus i 2001 tok de navnet Saxo Bank.

I fjor solgte han det meste av sine aksjer i banken da den ble kjøpt opp kinesiske Geely Holding Group og den finske forsikringsgigant Sampo Group.

I vinter solgte han resten og tilsammen kunne han sette rundt 2,6 milliarder danske kroner i banken, tilsvarende rundt 3,5 milliarder norske kroner.

Og noen av kronene har fått ben å gå på allerede. Men han har mer der det kommer fra.

Stor restaurantregning

Torsdag var han gjest i FaTV og kunne blant annet fortelle at 85 millioner har gått til restauranten Alchemist i København.

Vesentlig mye mer gikk til å kjøpe 22,5 prosent av PARKEN Sport & Entertainment (FC København), som har en børsverdi på rundt 1 milliard danske kroner.

Han har også puttet noen millioner i et Blockchain prosjekt og han har kjøpt tusenvis av vinflasker.

Mat og vin

Konen produserer champagne og selv brenner han både for blockchain, gourmet mat, champagne, vin og fotball.

Han investerer penger i ting han brenner for og nå leter han etter et par investeringer han kan putte inn 6 - 800 millioner kroner i. Selskaper som er kommet et stykke på vei og som tjener penger.

