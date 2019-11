Brønnøysundregistrene: 108 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 13 selskaper.

Akershus: 4 I 1 Snekker Service AS.

Hedmark: Odal Bygg og Eiendom AS.

Oppland: Magnussen Møbeltapetserer AS.

Vestfold: Grieg Personell AS.

Vest-Agder: Lupa Eiendom AS.

Hordaland: Wergeland Glass AS.

Møre og Romsdal: Jabo Eiendom AS; Møre Pallepartner AS.

Nordland: Gode Byggråd AS.

Troms: Alutec Nord.

Trøndelag: Heimdal Dekkhotell AS; Kjøkkenmontør AS; Regnskapsfokus AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

108 konkurser sist uke

Mandagens 16 konkurser kommer i kjølvannet av forrige ukes 108 konkurser.

Ti av disse var personlige.

Mandag: 32 konkurser

Tirsdag: 20 konkurser

Onsdag: 27 konkurser

Torsdag: 11 konkurser

Fredag: 18 konkurser