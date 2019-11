Gartnerhallen tapte erstatningssak mot KPMG

Et flertall av dommerne i Oslo tingrett mener at kpmg ikke kan lastes for milliontapet som Gartnerhallen ble påført i forbindelse med et større underslag.

KPMG ble dermed frifunnet, mens Gartnerhallen må betale 4,3 millioner kroner i sakskostnader til sin motpart, heter det i dommen som kom tirsdag.

Gartnerhallen er svært skuffet over dommen. De anla sak mot kpmg etter at det ble avdekket at to personer, en bonde og en tidligere regnskapssjef i Gartnerhallen, hadde underslått drøyt 49 millioner kroner over en tiårsperiode. Begge er dømt til lange fengselsstraffer. Underslaget ble oppdaget i 2017.

– Vi mener KPMG tidlig skulle ha avdekket underslaget, og at KPMG har opptrådt både uaktsomt og erstatningsansvarlig, sier administrerende direktør Elisabeth Morthen i en pressemelding.

Hun registrerer at dommen ikke er enstemmig, og sier at det nå er opp til styret i Gartnerhallen å vurdere hvorvidt saken skal ankes.

Gartnerhallen har allerede fått inn 15 millioner kroner fra konkursboet til den dømte bonden, og krever derfor restbeløpet, 35 millioner, i erstatning fra KPMG.

KPMG har bestridt at de har handlet i strid med god revisjonsskikk og mener at det er styret i Gartnerhallen som er ansvarlig, ettersom det er styret som har ansvar for internkontroll og ikke revisor.

(©NTB)