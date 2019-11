Brønnøysundregistrene: 21 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 19 selskaper.

Akershus: Din Fagentreprenør AS; L Wood Sportsbar AS; Sportsbar 17 AS.

Oslo: 3D Solution AS; Boklageret AS; Eat Sushi & More AS; Kiras Service AS; Notabene AS.

Hedmark: Nymoen Service.

Oppland: Tonsåsen Rehabilitering AS.

Vestfold: Direkte Bemanning AS; Nord Invest Byggservice AS; Preminova AS.

Vest-Agder: Mobilreparasjon Kristiansand AS.

Hordaland: Bygg Teknikk AS.

Finnmark: Arcticstep AS.

Trøndelag: BMS Salg AS; Studio K AS; Wie Montasje AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

