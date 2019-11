Verisure nekter å betale gebyr fra Konkurransetilsynet

Selskapet svarte på Konkurransetilsynets krav mandag, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi opplever tøff konkurranse i markedet, og det har vært situasjonen i hele perioden tilsynet har vurdert, sier pressesjef Glenn Støldal i Verisure.

Konkurransetilsynet mener alarmselskapene Sector Alarm og Verisure har samarbeidet om å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder. Samarbeidet skal ifølge tilsynet ha skjedd i tidsperioden 2011 til 2017.

I midten av juni sendte tilsynet et varsle om gebyrer på 784 og 424 millioner kroner til de to selskapene. Det varslede gebyret er den nest største tilsynet har gitt noensinne.

Sector Alarm aksepterte gebyret noen dager senere, men nektet for at det har vært et samarbeid.

– Etter å ha gjennomgått tilsynets varsel, ser vi at noe av kontakten kan forstås på en uheldig måte, skrev selskapet.