Brønnøysundregistrene: Hele 32 konkurser onsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 23 selskaper.

Østfold: Seut Maritime Ltd..

Akershus: Fats D Pub AS; Rosita Blomster Fornebu AS.

Oslo: Automania AS; Bylineme AS; Fjernfilm AS; M Byggservice Ltd.; Nord Element AS; Plan Flislegging AS; RA Catering AS; Vingen AS; Øst Maskin AS.

Oppland: Alt Mulig Mann AS.

Buskerud: Den Lille Danske AS; Tuftelia AS.

Vestfold: Salong Unni AS.

Aust-Agder: Caps Lokk Sandvika AS.

Hordaland: BD Service AS; JMB Service; Stred AS.

Finnmark: Bergerud AS.

Trøndelag: Grobian Steinkjer AS; Grunnstollveien Utbygging AS.

I tillegg ble ni personlige konkurser kunngjort åpnet.

