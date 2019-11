Det går mot nedbemanning i Nationen

Under et allmøte i Nationen onsdag ble de ansatte informert om at avisen må kutte kostnader og at det går mot nedbemanning ved sluttpakker, skriver Medier24.

Sjefredaktør Irene Halvorsen bekrefter dette overfor bransjeavisen.

Redaktøren ønsker ikke å si nøyaktig hvor mye Nationen må kutte, men peker på økte utgifter som følge av økte distribusjonskostnader, mindre i pressestøtte og endringer i postloven, i tillegg til usikkerhet på inntektssiden som utfordringer avisa står overfor i tiden fremover.

Klubbleder Sivert Rossing sier til Medier24 at de ansatte er innforstått med at kutt er nødvendig, men understreker at det ikke er noen hyggelig situasjon.

– Det er ingen redaksjoner som ønsker seg nedbemanning, men vi har vært involvert i en prosess de siste ukene og deler ledelsen sin skildring av virkeligheten, sier han.