ESA godkjenner skattefordeler for små og nyetablerte selskaper

ESA godkjenner endringer i støtteordningen som gir skatteforelder til små og nyetablerte selskaper i Norge.

For to år siden det ble innført en støtteordning for å gjøre det mulig for små og nyetablerte selskaper å rekruttere og beholde ansatte i Norge.

Ordningen går ut på at selskaper som ikke kan tilby konkurransedyktige lønninger, i stedet kan gi ansatte mulighet til å kjøpe aksjer i selskaper til en fast pris og at skattlegging kan utsettes.

Norge har foreslått endringer for å gjøre ordningen enda mer effektiv.

EØS-tilsynet ESA har nå godkjent å økte grensen for antall ansatte i selskaper som mottar støtte fra 10 til 12.

De har videre godkjent to års forlengelse av ordningen fram til 2029. Den maksimale opsjonsfordelen økes samtidig fra 500.000 til en million kroner.