Gunhild Stordalen hedret under Global Leadership Awards

Ifølge NRK mottok hun prisen i New York natt til torsdag norsk tid. Prisen deles ut av United Nations Foundation, som er en privat stiftelse som arbeider tett med FN.

I begrunnelsen heter det følgende: «Legen og miljøforkjemperen Gunhild Stordalen for sitt banebrytende arbeid med å forvandle det globale matsystemet og dets innvirkning på planeten, gjennom samarbeid mellom vitenskap, politikk og næringsliv uten profitt.»

Gunhild og Petter Stordalen har fått kritikk blant annet for å bruke privatfly. De to kunngjorde tidligere denne måneden at de flytter fra hverandre.

– Uten Petter Stordalen hadde aldri EAT eller å få matsystemet på FNs agenda vært mulig. Og det er fantastisk at han fortsatt vil være med og bidra, men jeg tror absolutt at det kommer til å være lettere for min egen troverdighet i forhold til saken vi jobber med, sier Gunhild Stordalen på spørsmål fra NRK om det nå blir enklere å leve i samsvar med egne prinsipper.

Tidligere har blant andre Barack Obama, Bill Clinton, Kofi Annan og Ban Ki-moon, Desmond Tutu, Angelina Jolie og Jens Stoltenberg mottatt priser under Global Leadership Awards.

