2,3 milliarder i inntekter borte på fem år

Brukerinntektene øker, reklameinntektene faller og lønnsomheten for norske aviser, radio og TV faller, ifølge rapporten.

– Tallene viser at det å klare å ta betalt for innholdet blir sentralt for økonomien i medievirksomhetene framover, skriver direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

De siste fem årene har avisene mistet 2,3 milliarder kroner i annonseinntekter, ifølge rapporten.

Avisene og de kommersielle TV-kanalene hadde i 2018 10,9 milliarder i brukerinntekter. Det er en økning på 24 prosent siden 2014.

Totalt omsatte avisene, radio- og tv-kanalene for 26,7 milliarder kroner i 2018. Det er en økning på om lag én prosent fra året før.