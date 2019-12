Brønnøysundregistrene: 106 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 14 selskaper.

Østfold: Elsentralen AS; Lyskæll AS.

Akershus: Bekkevold Defence.

Oslo: Duuzra Norway AS; Future Enterprise Holding AS; Goldstar AS; Thunderwave AS.

Hedmark: LK Entreprenør AS; Nord Østerdal Skogservice AS.

Buskerud: Buskerud Boligventilasjon AS.

Aust-Agder: Pigene På Torvet AS.

Møre og Romsdal: Fun Park Drift AS.

Troms: T Transport AS.

Trøndelag: Black Design Interior AS.

I tillegg ble seks personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

106 konkurser sist uke

Dermed ble 106 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 26 personlige.

Mandag: 16 konkurser

Tirsdag: 21 konkurser

Onsdag: 32 konkurser

Torsdag: 17 konkurser