Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 14 selskaper.

Akershus: Rykkinn Bilpleie AS.

Oslo: SSS AS.

Hedmark: Rovdrone AS.

Vestfold: Eleos AS.

Aust-Agder: Niland AS; Skenterprice.

Rogaland: Steam Fasade AS.

Hordaland: Biko AS; BP Service AS; Kaffelade Galleriet AS; Nattland Bygg AS; RQL Team AS.

Møre og Romsdal: Ottis Eiendom AS.

Finnmark: Samiway AS.

I tillegg ble seks personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.