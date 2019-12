– Vi ser for oss utvide med opp mot 15 kontorer over hele Norge gjennom en aktiv franchise-strategi det kommende året. Derfor er vi nå på utkikk etter flere dyktige meglere, sier Eli Kristine Årstad, kjedesjef for franchise i DNB Eiendom.

Meglerkjeden ser nå etter samarbeidspartnere i en rekke områder over hele Norge. Småbyer og fritidsdestinasjoner vil være mest aktuelle.

Peker seg ut

I dag har DNB Eiendom seks franchise-kontorer, og erfaringen viser at dette er en lønnsom modell som passer veldig godt for både meglerkjeden og franchisetakere.

– Vi har sett oss ut enkelte områder der vi ikke er i dag, og typiske vintersportsdestinasjoner som Trysil, Hemsedal, Gol og Geilo peker seg ut som veldig interessante. I tillegg er det noen mindre byer der vi fremdeles ikke er på plass, og som vi tror vil passe godt med vår nye franchise-strategi, sier Årstad.

Kjedesjefen mener franchisen-modellen er en fantastisk distribusjonskanal for både eiendom og bank, der mulighetene for samspill er gode.

– Det er ingen tvil om at boligkjøp og bank hører sammen, og den viktigste årsaken til at vi velger denne strategien er at vi har klokketro på at både vi og fremtidige franchisetakere sammen vil oppnå gode resultater. Dette vil være bra for kundene.

Tøffere krav

Det stilles stadig tøffere krav til eiendomsmeglere om rapportering og oppfølging av drift. Kontorene må løpende oppdateres på fag, lovendringer og GDPR, noe som kan være svært krevende for mindre kontorer.

– Derfor gir DNB eiendom tilgang til juridisk rådgivning og gjennomfører kvalitetskontroll på alle kontorene hvert år, sier Årstad.

Franchisekontorene vil støttes opp fra sentralt hold med egen administrasjon og ressurspersoner.

– I tillegg vil vi bistå med rådgivning om finansiering og etablering i oppstartfasen, påpeker kjedesjefen.