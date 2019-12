Brønnøysundregistrene: 23 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 19 selskaper.

Østfold: Proff Klima AS.

Akershus: Allamericansports AS; Familieboliger AS; Nes Byggservice AS.

Oslo: Buholm Holding AS; Nargile Grill AS; Switchblade Fit AS.

Oppland: Rondablikk Hotell Drift AS.

Buskerud: Ibega Service AS.

Vestfold: Airlux AS; CCR Transport AS.

Telemark: Kroken Korrosjon AS.

Hordaland: BRA Prosjektutvikling AS; Diversity Scandinavia Limited; Hero Profil AS; Reflecta AS.

Nordland: JAF Invest Limited.

Trøndelag: Caspian Auto AS; Z Vision AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

