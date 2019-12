Brønnøysundregistrene: 35 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i syv selskaper.

Østfold: Vansjø Byggservice AS.

Akershus: Milano Råholt AS.

Oslo: West Bygg AS.

Oppland: Gulvstøpern Fron AS.

Buskerud: Jacobsen Elektro AS.

Rogaland: Hus Snekkeren AS.

Hordaland: DNS Transport & Personell.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

26 konkurser onsdag

I går, onsdag, ble konkursåpning kunngjort åpnet i 20 selskaper.

Østfold: Best Bil AS; Heidemann Invest AS; Institutt For Bedriftsutvikling AS.

Akershus: Front Side Lillestrøm AS; Male og Tapetservice Limited.

Oslo: Norsk Transport Partner AS; Oslo Mek AS; Proff Gruppen AS.

Hedmark: Fivecelsius Hamar AS.

Buskerud: Ateam Direct AS.

Hordaland: Radøy Transport AS; Safe PB; Treform AS; Ung Mote AS.

Møre og Romsdal: Mr Watch Trading AS.

Finnmark: Ashtanga Yoga Shala AS.

Trøndelag: Idehus Refseth Bygg AS; Martro AS; Overflatebehandling og Montasje AS; Sundalsve Bygg AS.

I tillegg ble seks personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.