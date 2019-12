Minstelønn for skjenkeløyve kan gi dyrere pils

Trondheim, Bergen og Fredrikstad er blant kommunene som har vedtatt krav om minstelønn for å få skjenkebevilling. Det kan føre til høyere ølpriser, skriver Klassekampen.

Oslo og Tromsø har ikke gjort slike vedtak. I Stavanger er kravet nedfelt i flertallsplattformen.

– Det bør ikke være så radikalt å stille krav om at serveringssteder følger norsk lov, sier Ragna Vorkinnslien i Rødt, som foreslo minstelønnskravet i Trondheim i mars.

Allmenngjort minstelønn i bransjen er for tiden 167,99 kroner i timen. Da sommerpatruljen i LO besøkte arbeidsplasser i utelivet i Oslo, fant de at over 50 prosent av dem som ble sjekket, hadde under minstelønn.

Oslo bruker den såkalte Oslomodellen, der kommunen bruker innkjøpsmakta til å fremme bedre arbeidsvilkår. Også Tromsø følger Oslomodellen, men byen har ikke gjort krav om minstelønn.

– Det var et tema i valgkampen, og vi tok kontakt med Fellesforbundet som anbefale oss å ikke gjøre det, sier leder i helse- og sosialutvalget Gunhild Johansen (SV) til Klassekampen.

