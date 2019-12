Brønnøysundregistrene: 98 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 18 selskaper.

Østfold: Torp Landhandleri AS; Østfold GST AS.

Akershus: 1001 Natt Reiser AS; Kolberg Tømrermester AS; LK Arkitekter AS; Vinsj AS.

Oslo: Kesteda AS; Mechtech Ensjø; Turbo Maler AS.

Aust-Agder: Arendal Maskin AS; Nonno Gelato AS.

Rogaland: Fjermestad AS; Husutvikling Bygg AS.

Hordaland: Regn Sartor AS.

Møre og Romsdal: Romsdal Transport Service.

Nordland: Helgeland Mal & Flis AS.

Trøndelag: Norbygg & Eiendom AS; Trondheim Kulde AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

98 konkurser sist uke

Dermed ble 98 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 20 personlige.

Mandag: 20 konkurser

Tirsdag: 23 konkurser

Onsdag: 26 konkurser

Torsdag: Ni konkurser