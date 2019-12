Politiet har siktet 16 personer i kongekrabbe-saken

Det ble aksjonert mot en rekke steder i Øst-Finnmark torsdag kveld og fredag morgen.

14 av de siktede er blitt pågrepet eller siktet i løpet av de siste to ukene, mens de to siste ble siktet tidligere i høst.

– Politiet har avdekket to ulike nettverk som er mistenkt for ulovlig fangst, distribusjon og omsetning av kongekrabbe. De siktede ser ut til å ha hatt ulike roller i nettverkene, der noen har vært mer sentrale, og andre har hatt en mindre og mer perifer rolle. Vi er tidlig i etterforskningen og vi presiserer at rollene og siktelsene kan bli endret, sier politioverbetjent Torstein Pettersen i Finnmark politidistrikt.

Politiet understreker at det er et stort sakskompleks med mange involverte, og at det derfor er for tidlig å gå ut med detaljer om hva de siktede har forklart i avhør.

Tre varetektsfengslet

Tre av de siktede er varetektsfengslet i fire uker.

En av dem, en mann i 40-årene, er siktet for betydelig ulovlig fangst og ulovlig omsetning. En mann i 50-årene er siktet for medvirkning til ulovlig fangst, ulovlig omsetning og grovt heleri, og en annen mann i 50-årene er siktet for omsetning og transport av ulovlig fisket kongekrabbe.

Alle de andre er siktet for ett eller flere punkter om omsetning, fangst og transport, med unntak av en kvinne, som er helerisiktet.

Transportfirma

Politiet mener transporten av kongekrabben har gått via et transportfirma i Øst-Finnmark. Krabbene skal ha blitt solgt i hele landet, til en langt lavere pris enn lovlig omsatt kongekrabbe. Kongekrabbetransporten skal ha pågått i minst ti år.

Politiet gjennomførte en aksjon mot et forretningsbygg i Tana kommune fredag i forrige uke. Ifølge Fiskeribladet var det vareterminalen til et transportselskap politiet aksjonerte mot.

Samme dag opplyste Kripos til NRK at et transportselskap på Østlandet står sentralt i politiets etterforskning. Flere av de ansatte i selskapet er siktet i saken.