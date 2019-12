Brønnøysundregistrene: 47 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 23 selskaper.

Akershus: Maxin Chicken AS.

Oslo: EJ Retail AS; Mellendorf Invest AS; Min Vin AS; Oslo Budbil AS; Oslo Restaurant Holding AS; Panegyricom AS; Solli Drift AS; Solli Plass Restaurantdrift AS.

Vestfold: HTJ Håndverkertjenester AS.

Telemark: Calaha AS.

Vest-Agder: GY Bygg AS; Limp AS.

Rogaland: CJ Bygg AS; GVO Gruppen AS.

Hordaland: Avløps Vakten AS; Boligbyggeren Hordaland AS; Elsti AS; Firewave AS.

Trøndelag: Grefstad Richard AS; Sørø Lund Holding AS; Tropegruppen Drift AS; Truq Media AS.

I tillegg ble seks personlige konkurser kunngjort åpnet.

18 konkurser mandag

I går, mandag, ble konkursåpning kunngjort i 15 selskaper.

Østfold: Råbekken Bil AS.

Oslo: Fresh Bygg AS; Klarlakk Oslo AS; Ouroboros Ladder of Corp Hermes AS; St Hanshaugen Frukt&Grønt AS.

Hedmark: Norsk Takservice Limited.

Buskerud: Indiske Retter AS.

Vestfold: Lille Gjesten FCC AS; Rotoreform AS.

Rogaland: OWD AS.

Hordaland: Skaaraaen AS.

Møre og Romsdal: Dugnadsgrossisten AS; Kaba Projects AS; Moldehallen Treningssenteret AS.

Utenlands: Svanefors Textil AB.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

