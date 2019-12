Tidligere Isabella «Blondinbella» Löwengrip-selskap er konkurs

Det svenske selskapet Hermine Hold er konkurs etter bare åtte måneder, skriver Breakit.se.

Günderne bak selskapet var Sveriges bloggdronning Isabella «Blondinbella» Löwengrip og mobildeksel-selskapet Ideal of Sweden.

Selskapet skulle selge hårtilbehør, og planen var ifølge nettstedet å bygge et milliardselskap innen fem år. I oppstartsfasen hentet Hermine Hold inn cirka åtte millioner kroner i risikokapital.

Solgte seg ut

I sommer solgte imidlertid Löwengrip sin andel av selskapet, ifølge nettstedet for å kunne ha fullt fokus mot USA-lansering av Löwengrip Beauty.

Også adm. direktør, Katarina Roger, forlot selskapet i det stille, og Nordic Tech House-gründer Linus Kaasik tok over.

«Etter at jeg kom inn for syv uker siden har jeg forsøkt å snu om og gjøre selskapet lønnsomt, men tiden var rett og slett for knapp», skriver han i en SMS til Breakit.se, og påpeker at frhåpningen er at Hermine som varemerke vil kunne leve videre.

Selskapet ble startet i 2018, og satt i fjor igjen med et underskudd på 1,5 millioner svenske kroner.