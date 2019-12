Regjeringen legger fram ny lov om god handelsskikk

Den nye loven gjelder for forhandlinger og avtaler mellom leverandører av dagligvarer og detaljister.

Den innebærer blant annet at partene skal gi hverandre den informasjonen som må til for å skjønne hva avtalen betyr for dem. Dette kan for eksempel være informasjon om grunnlaget for beregning av rabatter.

– Målet med denne loven er ryddigere forhandlinger i dagligvarebransjen, og mer forutsigbare avtaler mellom dagligvarekjedene og deres leverandører. Vi ønsker bedre utvalg i dagligvarebutikkene og lavere priser til forbrukerne, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

(©NTB)